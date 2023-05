Sassuolo, Carnevali: "Piccolo disaccordo con ADL, deve festeggiare il compleanno in un modo particolare"

"Su alcune cose riguardanti il bando televisivo, ma era già stata una cosa votata in precedenza".

TuttoNapoli.net

"Quello che si doveva fare si è fatto, quindi direi che è andata abbastanza bene. E' stato scelto l'advisor ed è anche una cosa giusta perché fa parte di un progetto che la Lega Serie A sta portando avanti. Al di là di qualche piccolo disaccordo come quello di De Laurentiis, ma giustamente oggi è il suo compleanno e deve festeggiarlo in un modo particolare, credo ci sia stato il desiderio dei presidenti e della Lega Calcio di andare avanti in un percorso che è un percorso importante". Parole e pensieri all'uscita dall'Assemblea di Lega di Giovanni Carnevali, direttore generale del Sassuolo che s'è così espresso sulla scelta di Lazard per l’operazione fondi con l’obiettivo di affiancare le società nel valutare le proposte dei fondi di private equity e delle banche per il supporto finanziario alla Lega.

Cosa intendeva De Laurentiis quando parlava di svendere il calcio?

"Su alcune cose riguardanti il bando televisivo, ma era già stata una cosa votata in precedenza. Credo onestamente che il lavoro svolto sia stato buono: è chiaro che poi bisognerà valutare i risultati che riusciremo a portare a casa in un momento complicato, difficile, ma in cui le squadre italiane stanno portando a casa risultati straordinari. Il nostro è un calcio in crescita e la Lega sta lavorando per questo".

State parlando di riforma della Giustizia Sportiva?

"E' un argomento che è sul tavolo, ne abbiamo parlato un po' anche oggi col presidente Gravina. E' un lavoro su cui servirà un po' di tempo: sappiamo cosa dobbiamo fare, non è facile, ma è un discorso che stiamo portando avanti".

Sarà questa l'estate dell'addio di Frattesi? E' conteso da Inter e Juve?

"Non solo, ci sono altre società..."