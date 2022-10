Sassuolo, Dionisi: "Che qualità Raspadori, farà ancora meglio! E già così non è scontato..."

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, in conferenza stampa oggi ha espresso anche il suo pensiero sul suo ex giocatore Giacomo Raspadori

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, in conferenza stampa oggi ha espresso anche il suo pensiero sul suo ex giocatore Giacomo Raspadori: "Un giocatore che merita tutto quello che sta ottenendo e meriterà ancora di più. Parliamo di un giocatore già maturo per l'età che ha e ha anche tanta qualità. Giacomo è del 2000 e sta facendo bene a Napoli, non è scontato".