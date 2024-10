Schelotto: "Atalanta da scudetto come Inter, Juventus e Napoli"

Nato in Argentina, ma nazionale con l'Italia. La vicenda di Mateo Retegui ricorda per certi versi quella di Ezequiel Schelotto. Oggi capitano del Paradiso, piccolo club svizzero del Canton Ticino, il Galgo è stato, proprio come il Chapita, giocatore dell'Atalanta e oriundo della Nazionale. Ne parla al Corriere di Bergamo: "Conosco Mateo dai tempi del Tigre, sono contento per lui. Per molti l'Argentina chiude le porte che invece l'Italia ti spalanca: è un'opportunità per chi ha doppia cittadinanza. Complimenti a Mancini. Ora l'Atalanta deve stare attenta".

A cosa?

"A tenerselo stretto nelle prossime estati. È uno che fa la differenza in area, anche oltre i gol che segna".

Un giudizio sul mercato dell'Atalanta?

"Il miglior colpo dei Percassi è stato confermare Gian Piero Gasperini. Poi oltre a Retegui, stanno facendo bene Samardzic e Zaniolo. È una squadra che lotterà fino alla fine per lo scudetto, come Inter, Napoli e Juve. La Champions? Può passare il turno facilmente, è una squadra di coppe e non più di campionato".