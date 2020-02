Schira: "Il sogno dell'Inter resta Mertens. Il mese di aprile sarà quello degli allenatori"

In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Niccolò Schira, Radio 105 ed esperto di calciomercato: “Il mercato è sempre aperto ed in fermento. Dobbiamo aspettarci nel prossimo mese molte questioni contrattuali, Aprile sarà il mese degli allenatori: Antonio Conte all'Inter, Simone Inzaghi alla Juve, Gattuso al Napoli, Iachini a Firenze, ci saranno anche loro ad infiammare il mercato. Manchester City? Non so chi abbandonerà la barca, personalmente sono curioso di capire chi resterà e chi no. Ad oggi ciò che filtra da Guardiola ed il suo entourage è di non abbandonare il City, è vero anche che il Barcellona a fine stagione cambierà allenatore ed è vero che se la Juve si separerà da Sarri, credo farà un tentativo per Pep. Botto importante dell'Inter? Sicuramente vuole alzare l'asticella e ha in programma 3-4 acquisti di rilievo. Sicuramente ci sarà un acquisto di fascia, Young non è un ragazzino, Moses gioca e non gioca e Candreva sta andando un po' in là con l'età. Piace molto Milinkovic-Savic, ma è molto richiesto anche dal Chelsea. Il sogno resta Dries Mertens".