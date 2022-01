Schwoch promuove Petagna: "Non ha la profondità di Osimhen, ma sta dando apporto valido"

Stefan Schwoch, ex attaccante del Napoli e commentatore tecnico per Dazn, si è soffermato sull'attacco azzurro ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Non è mai facile quando non sei titolare ritrovarti a fare poi tante partite di fila, ma l'apporto di Petagna lo ritengo un apporto valido. E' un attaccante diverso da Osimhen, va servito in maniera diversa, ti dà altre alternative. Quando manca Osimhen il Napoli fa fatica ad allungare gli avversari perché manca chi attacca la profondità".