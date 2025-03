Schwoch: Se il Napoli vuole vincere lo Scudetto Lukaku deve fare almeno 16-17 gol"

Nel corso di ‘Bordocampo – II Tempo’, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Capri, è intervenuto l’ex calciatore Stefan Schwoch: “Da quando è entrato Raspadori nel 3-5-2 ne ha tratto beneficio la squadra e anche Lukaku perché prima Romelu doveva occuparsi di due o tre difensori mentre adesso devono preoccuparsi anche di Raspadori che si inserisce negli spazi. Lukaku ha meno pressioni adesso”.

Sul rientro di Neres: “Non penso che Conte abbia intenzione di tornare al 4-3-3 perché adesso il Napoli sta facendo bene e sta facendo più gol. Forse il problema è che ne incassa qualcuno in più però io ho sempre detto che se il Napoli vuole vincere lo Scudetto allora Lukaku deve arrivare almeno a 16-17 gol”.

Su Conte: “Nessuno aveva né ha dubbi sulle qualità di Conte. Un allenatore che solamente pronunciando la parola “sconfitta” gli viene un’eritema in qualsiasi parte del corpo. È uno che gioca per vincere. Ti dà un’impronta subito, pochi allenatori hanno la capacità di incidere così tanto in così poco tempo. Essere allenato da Conte? Certo che mi sarebbe piaciuto, chi è che non vorrebbe, tranne per la fatica (ride ndr). È un top perché si mette sempre in discussione: prende tanto e ti dà tantissimo”.

Sulla mancanza di Kvara: “Non era più il Kvara di quell’anno dello Scudetto, i primi 6-7 mesi sembrava essere arrivato da Marte, dopo si è un po’ calmato. Le prestazioni di quel periodo iniziale non ci sono più state, sia perché l’hanno conosciuto tutti sia perché era improponibile mantenere quei livelli lì”.