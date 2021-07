Schwoch sicuro: “Se il Napoli sacrifica solo uno tra questi due giocatori lotta per lo scudetto"

A Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Stefan Schwoch, opinionista Dazn: "Bisognerà essere professionali in telecronaca, ma l'amore che c'è tra il Napoli e la città di Napoli per me è sempre enorme. Se dovesse capitare un gol del Napoli durante una telecronaca su Dazn si dovrà mantenere equilibrio. Ho giocato anche al Torino ed al Venezia. In Serie A si torna con le sette sorelle: con tanti punti interrogativi anche per la Juve. Le romane ritrovano due allenatori importantissimi. Se il Napoli dovesse sacrificare solo uno tra Koulibaly e Fabian Ruiz potrebbe essere una grossa pretendente per giocarsela fino alla fine".