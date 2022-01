Sconcerti lancia la Juve: "Ha svoltato ed ha già recuperato 11 punti sul Napoli"

Il direttore Mario Sconcerti a Maracanà ha parlato del momento della Juventus: "Non guardo la Coppa Italia fino alle semifinali, perché non c'è alcun valore tecnico per adesso, sono partite squilibrate. E' un pezzo che la Juve ha svoltato. E' dal 30 ottobre che la Juve sta marciando, nelle ultime undici ha dato 7 punti al Milan e ha fatto gli stessi punti dell'Inter, ne ha fatti 11 in più del Napoli. La Juve non può svoltare per vincere il campionato ma ora è più equilibrata, con i suoi limiti. Non è più la squadra di inizio campionato. Ora non è più una non squadra".