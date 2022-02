Sconcerti: “Nessuno si aspettava una difesa da secondo posto con Rrahmani e Juan Jesus”

Il giornalista Mario Sconcerti è intervenuto ai microfoni di TMW Radio nel corso di Maracanà.

Napoli tornato quello della prima parte di campionato?

"E' sempre stata l'anti-Inter, fin dall'inizio. Ricordiamoci come ha perso punti, perdendo sei titolari su dieci. Adesso si sente meno perché ne mancano sempre di meno. Una difesa da secondo posto con Rrahmani e Juan Jesus non se l'aspettava nessuno. Vuol dire che c'è un gruppo e un allenatore che sa gestire questo gruppo. E poi hanno un centravanti straordinario, un po' scombinato come Cerezo, che quando parte non lo prendi. Ma anche in area la prende lui, soprattutto di testa".

Che ne pensa del momento di Spalletti?

"E' sempre stato bravo. Non ricordo un campionato veramente sbagliato da Spalletti. Ha fatto il miglior risultato dell'Inter negli ultimi dieci anni quando è arrivato. E' da 25 anni sulla cresta dell'onda, è uno dei tecnici più affidabili".