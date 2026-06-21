Scotto: "Appena un anno e già 3 giocatori del Napoli sono sul mercato"

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Calciomercato Napoli, le ultime su Lang, Lucca e Milinkovic-Savic. Voluti da Conte e ora già pronti a salutare l'azzurro

"Appena un anno e già 3 giocatori del Napoli sono sul mercato". Nel corso del suo speciale su Youtube, Hotel Football, il giornalista Giovanni Scotto ha dichiarato: "De Laurentiis il 25 tornerà in Italia dall'America, entro una settimana dunque potrebbe esserci l'annuncio di Allegri, vedremo la location della sua presentazione ufficiale. Il Napoli ha proposto ad Allegri e al suo team di fare sopralluoghi a Dimaro e Castel di Sangro per dei correttivi eventuali, ma non mi risulta sia ancora avvenuto questo sopralluogo e comunque non lo farà l'allenatore in prima persona. Il tema di oggi è il mercato, parliamo di Lang che dall'1 luglio tornerà al Napoli. Ad oggi non ha una collocazione chiara.

Il Napoli non ha un esterno sinistro di ruolo dietro Alisson e quindi Lang può sperare di essere rivalutato da Allegri ma oggi è un giocatore sotto esame, ma se qualcuno chiede Lang, il Napoli lo cederà subito. Parliamo poi di Lucca, per lui vale lo stesso discorso fatto per Lang. Il suo flop al Napoli è stato ancora più evidente. Sono venute fuori anche voci di problematiche caratteriali con l'allenatore. A me inquieta che Conte abbia scelto entrambi per poi capire che non andava d'accordo con loro. Lucca rappresenta un problema, se arriva un'offerta domattina il Napoli lo cede, come per Lang. Lucca ad oggi ha dimostrato di non essere pronto per Napoli, ma magari in futuro sarà. Il terzo giocatore che cito di calciatori arrivati un anno fa e che oggi sono di troppo è Milinkovic-Savic. Allegri ritiene Meret all'altezza di fare il titolare del Napoli, ma è anche ovvio, lo dice il suo curriculum. Il club sa che Allegri non alterna i portieri e allora avere un secondo pagato oltre 20 milioni è troppo. Allora meglio un bravo secondo".