Scotto: "Napoli ancora un po' imballato. E non condanniamo subito Cajuste"

Attraverso i suoi canali social, il giornalista de Il Roma, Giovanni Scotto, ha commentato la prima uscita del Napoli

Attraverso i suoi canali social, il giornalista de Il Roma, Giovanni Scotto, ha commentato la prima uscita del Napoli: "Anche se un po' imballato dalla preparazione fisica diversa, il Napoli è sempre forte e capace di indirizzare le partite, anche quando si mettono male. Qualcuno sotto tono, ma la solita garanzia targata Osimhen mette il risultato al sicuro. Cajuste non ha cominciato bene ma non va condannato. Con Anguissa ritrovati i soliti equilibri.

Il Napoli è sempre lo stesso, ma con grandi margini di miglioramento. Era fondamentale partire come si era finito. Ora due partite interne da sfruttare per ripartire da grandi certezze prima della sosta. E un Gabri Veiga che sarà un rinforzo importante, non solo per il Napoli ma per tutta la Serie A.