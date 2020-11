"Se mi mancherà l'Argentina mi basterà guardare il mare di Napoli", Pastorin e quell'intervista a Maradona

Darwin Pastorin, giornalista e scrittore, ha rivelato un ricordo del passato con Diego Armando Maradona ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Io ero sull'aereo che lo portò da Barcellona a Napoli e ricordo la sua emozione per questa avventura in azzurro, nella città che per lui era la nuova Buenos Aires. Qualche giorno dopo lo intervistai e gli chiesi come avrebbe fatto a superare la nostalgia per l'Argentina. Lui mi rispose così: 'Mi basterà spalancare la finestra e guardare il mare di Napoli'. Stupendo".