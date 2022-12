Sella: "Napoli superiore a tutti, ha giocatori che fanno la differenza. Può farcela"

La sorpresa quale sarà? "La Juve perchè ha trovato la quadratura e recupererà i giocatori infortunati. Nella seconda parte può fare ottime cose".

Ezio Sella ha parlato della ripresa del campionato nel corso del Tmw News: "Dopo le soste, delle sorprese ci sono sempre - dice - però credo che il Napoli non risentirà di questa pausa. Il Mondiale inciderà in modo basso, magari qualche giocatore che è stato in Nazionale si è allenato poco e potrà risentirne. Comunque ripeto, il Napoli ha trovato la quadratura, ha giocatori che fanno la differenza a partire da Kvara e otto punti di vantaggio non sono pochi. E' stata la squadra finora nettamente superiore alle altre sotto tutti i punti di vista. Ha tutte le carte in regole per vincere lo scudetto".