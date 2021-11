Selvaggi: "Milan e Napoli giocano il miglior calcio, ma occhio a una terza squadra"

L'ex calciatore, campione del mondo 1982 Franco Selvaggi, è intervenuto a Stadio Aperto, trasmissione pomeridiana di TMW Radio, parlando di vari temi, a cominciare dal ricordo di Giampiero Galeazzi: "È stato un grandissimo giornalista, un grande comunicatore, ricordo un'intervista a me e Platini in un derby. Era simpaticissimo, ha creato un nuovo modo di fare il giornalista sportivo, sdoganando la serietà nel calcio".

Sarà lotta a due tra Milan e Napoli per lo scudetto o l'Inter rientrerà presto in corsa?

"Siamo ancora a novembre. Napoli e Milan stanno esprimendo il miglior calcio, ma non dimentichiamo che l'Inter ha cambiato qualcosa. Sarà importante per l'Inter la sfida contro il Napoli".