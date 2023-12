Semplici glissa: "Io accostato al Napoli dopo Garcia? E' stato un onore..."

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Leonardo Semplici, ex allenatore del Cagliari

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Leonardo Semplici, ex allenatore del Cagliari: "Il Napoli sta mostrando segnali di ripresa. La squadra si è fatta trovare pronta e per il valore che ha sta nuovamente esprimendo in parte il gioco visto lo scorso anno. Si vede anche un altro piglio motivazionale, non va ignorato. Mazzarri al momento ha inciso poco perché è appena arrivato, ma nel tempo metterà del suo. Questo Napoli è ancora figlio del Napoli dello scorso anno. Ieri era importante dare un segnale ed è arrivato puntuale, quindi bisogna essere felici. L'ambiente può ricompattarsi e ritrovare fiducia ora.

Il Cagliari? E' un avversario sempre ostico da affrontare, non sarà semplice per il Napoli affrontarlo. Nei minuti finali si trasforma e riesce a trovare dei guizzi importanti. Gli azzurri partono sfavoriti, ma i sardi spesso hanno fatto lo scherzetto al Maradona e hanno sovvertito i pronostici. Pavoletti è sempre stato un giocatore importante per questa squadra, nei minuti finali è divenuto determinante. Ranieri lo ha trasformato con un ruolo all'Altafini, gli vanno fatti i complimenti.

Contatti col Napoli dopo Garcia? Essere accostato ad una panchina del genere ha fatto enormemente piacere, è stato un onore ma niente altro (ride ndr). La piazza di Napoli è il sogno per qualsiasi allenatore, ora hanno preso Mazzarri ed è stata una scelta azzeccata. Ha un passato importante e ha fatto già benissimo al Napoli. Auguro il meglio a lui e alla squadra. Quando tornerò in panchina? Non dipende da me, altrimenti sarei già tornato (ride ndr). Ora sono in attesa, mentre resto aggiornato e viaggio tanto all'estero".