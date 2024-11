Sen. Occhiuto: "Napoli può aspirare ad avere uno stadio di altissimo livello"

vedi letture

Su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto il senatore di Forza Italia Mario Occhiuto: "La norma si applica su tutto il territorio nazionale e agisce nelle ZES. In Italia gli impianti non si realizzano per problemi burocratici. I romani progettavano degli impianti sportivi di alto livello nell’antichità come il Colosseo e il Circo Massimo, oggi siamo gli ultimi in Europa. In Europa hanno realizzato degli impianti multifunzionali che incidono sulla competitività internazionale.

Dobbiamo rendere gli stadi multifunzionali e dei centri attrattivi e di vita sociale che possano rigenerare i quartieri degradati. L’obiettivo è di semplificare le procedure in modo da sbloccare le cosiddette “norme sblocca cantiere” e ottenere le autorizzazioni necessarie per realizzare degli impianti sportivi ex novo o per ristrutturare quelli già esistenti.

L’iniziativa è stata del gruppo di Forza Italia. Ieri abbiamo presentato il provvedimento di legge alla presenza del Ministro Andrea Abodi che è favorevole al progetto. Lotito e Galliani hanno condiviso il progetto. Il governo nazionale sta lavorando già a questo problema. L’abbiamo proposta anche agli altri partiti, persino alcuni colleghi del partito dei Verdi stanno dialogando con noi.

Non ho parlato con De Laurentiis, ma dialogo costantemente con Lotito. Credo che ci sia l’interesse del patron del Napoli nel provvedimento di legge. Napoli può aspirare ad avere uno stadio di altissimo livello e mi piacerebbe che al Sud ci fossero degli impianti di alto livello».