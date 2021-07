Sesa promuove Zakaria: "Centrocampista completo, può fare al caso del Napoli"

Nel corso di 'Radio Goal', David Sesa, ex calciatore azzurro, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, partendo da Zakaria, centrocampista svizzero accostato al Napoli : "E’ un giocatore box to box, è abbastanza completo, segna anche qualche gol. Come età è interessante e ha fatto già esperienza in Germania co Borussia Mönchengladbach. Costerà però non poco, anche se tra un anno andrà in scadenza. E’ certamente un giocatore interessante che può fare al caso del Napoli.

Spalletti? E’ un tecnico di grandissima esperienza nazionale e internazionale, è un tecnico top. Bisogna però lasciarlo lavorare, e quando ci saranno dei momenti difficili bisognerà supportarlo. Non sempre facile chiedere subito dei risultati a un allenatore, bisogna sposare la sua filosofia di calcio e le sue idee. Bisognerà ascoltarlo anche sul mercato, è chiaro che voglia tenere Koulibaly e Insigne che sono giocatori importanti che hanno mercato a livello europeo. Bisogna anche vedere le scelte economiche che deve fare la società, non è facile dopo che il Covid ha danneggiato tutte le società al mondo. Penso che De Laurentiis voglia continuare a tenere i conti in ordine e questa è la strada più giusta”.