Sgarbi: "Inno cantato da D'Alessio e Clementino bellissimo, gli daremo un premio in Ministero"

Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla Cultura, ha parlato dell'Inno di Mameli cantato da Gigi D'Alessio e Clementino prima di Italia-Inghilterra

TuttoNapoli.net

Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla Cultura, ha parlato dell'Inno di Mameli cantato da Gigi D'Alessio e Clementino prima di Italia-Inghilterra al Maradona in un'intervista concessa a Lapresse: “L’ho sentito e l’ho trovato bellissimo, D’Alessio e Clementino lo hanno reso vivo e vitale. Sono cantanti spiritosi, non era neanche un rap. Complimenti, li inviteremo al ministero per dargli un premio, sia a Clementino che a D’Alessio e per cantare ufficialmente l’inno di Mameli anche al ministero della Cultura.