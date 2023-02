Siani: "Grande lavoro di mentalità, bravissimo Spalletti! Diego? Ha cambiato il nostro DNA"

"Quest'anno non è una rosa, è proprio un giardino. Noi avevamo un problema grave che era proprio la panchina".

L'attore comico di fede napoletana Alessandro Siani è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24: "Io che sono proprio tifoso azzurro da sangue blu, mi ricordo quando il Napoli era retrocesso. Mi ricordo quegli anni e quando De Laurentiis acquistò la società per circa 32mln, adesso quando sento che il grande Superman Osimhen ha delle richieste addirittura da 20mln vuol dire che è stato un percorso incredibile. Quest'anno anche quel patto che hanno fatto a Capri il presidente e Osimhen per la Champions significa che la squadra è sul pezzo e la cosa bella che non c'è nessuno che vuole emergere, sono tutti amici, vogliono collaborare. Questo è stato il più grande lavoro, di mentalità, che è stato bravissimo a fare Spalletti. Quest'anno non è una rosa, è proprio un giardino. Noi avevamo un problema grave che era proprio la panchina. Questa è una squadra che fa simpatia, empatia, a Napoli si dice "'e vuoi ben".