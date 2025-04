Siani: “Ma quale miracolo! Con Conte e quegli investimenti sei da lotta Scudetto”

Il giornalista Fernando Siani ha parlato a Cronache di Spogliatoio della lotta scudetto tra Napoli e Inter e del valore della rosa degli azzurri: “Sono disposto al dialogo sul valore della rosa. Magari il Milan, la Juventus, teoricamente potevano avere qualcosa in più rispetto al Napoli, ma il campionato ci ha detto che non è assolutamente così. Una squadra che prende Conte dichiara immediatamente i suoi intenti di lottare per vincere il campionato.

Quindi basta con questo discorso secondo cui il Napoli sembrava che dovesse avere la Conference come obiettivo. E’ palesemente una squadra costruita per vincere lo scudetto, che ha fatto degli investimenti importanti, ha rinunciato anche a giocatori importanti come Kvara e non l’ha sostituito, ma aveva già in rosa il suo sostituto naturale che era Neres. Ha comprato Lukaku, McTominay, Buongiorno, tanti calciatori di altissimo livello. Detto ciò, parlare del campionato del Napoli come di un miracolo, io non ci sto, non mi sembra giusto”.