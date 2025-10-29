Siani: "Marotta ha parlato bene post Napoli-Inter. Rigore che può indirizzare il campionato!"

Il giornalista Fernando Siani, intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio nel corso di Fontana di Trevi, ha commentato le dichiarazioni dei protagonisti dopo Napoli-Inter: "Secondo me Marotta ha fatto molto bene a parlare nel post-partita con il Napoli. Ha fatto bene perché l’ha fatto nei toni giusti, ha giustamente ribadito che un calcio di rigore del genere va discusso perché nessuno ci aveva detto che era possibile una situazione del genere.

Ed è un rigore che comunque nel complesso può anche indirizzare una parte di campionato o sicuramente la partita. Ma mi ha molto colpito quello che poi ha detto Antonio Conte, che va a stuzzicare e pizzicare Cristian Chivu dicendo che lui non lo avrebbe mai permesso a un dirigente di parlare al posto suo. Sappiamo che invece in passato Conte ha chiesto spesso l’intervento della società. Lui è perfettamente consapevole di questo, quando lo dice è consapevole di mettere un po’ di pepe in questa situazione. Sa benissimo che mettendo il pepe magari c’è chi non lo sa gestire”.