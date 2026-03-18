Siani su De Bruyne: "Cosa ci siamo persi! Visto col Lecce? Insegna calcio..."

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Fernando Siani, giornalista, è intervenuto al podcast di Cronache di Spogliatoio per elogiare il Napoli e in modo particolare KDB col suo secondo tempo show contro il Lecce: "De Bruyne ha messo in mostra col Lecce la sua enorme qualità. Una giocata dopo l’altra. Con lui può essere più facile per il Napoli. Guardando il suo secondo tempo ho pensato immediatamente a che grande giocatore ci siamo persi, un peccato per il Napoli e per tutto il campionato.

De Bruyne ci insegna come stare in campo e ripensiamo a tutte le gare soprattutto con le piccole in cui è mancata qualità, anche in Champions, staremmo parlando di tutt’altro. Non ha sbagliato un pallone, nei tempi, nel ritmo, allarga sull’esterno o va a imbucare per Hojlund e ora non so cosa può succedere ma l’abbiamo tutti colpevolmente sottovalutato addirittura si era parlato di un mezzo problema ma lui in serie A fa tutta la differenza del mondo. Con uno così sono curioso di vedere il finale di stagione".