Chiariello: "Caro Conte, basta guardare gli altri in Champions dal divano"

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Nel suo consueto editoriale per Radio Crc, sono stati tanti i temi affrontati da Umberto Chiariello rispetto al momento che sta vivendo in stagione il Napoli e non solo. "In Champions ieri abbiamo visto cose che fanno male: lo Sporting Lisbona, che noi abbiamo battuto, è ai quarti e ha dimostrato che il Bodø si può ribaltare segnando cinque gol. Lo Sporting c’è e noi no.

Se poi pensiamo che ai playoff è arrivato il Qarabag e noi no, e che il Qarabag ha preso nove gol dal Newcastle, che non è una grande potenza inglese, il rammarico cresce. Anche il Chelsea, che ci ha eliminato, ha preso otto gol dal Paris Saint-Germain ed è in difficoltà. È vero che in quella partita il Napoli era senza cambi, con la panchina vuota, ma resta il fatto che abbiamo esaltato un Chelsea poi rivelatosi fragile. E Kvaratskhelia, che in campionato incide poco, in Europa si accende e dimostra la sua classe. Insomma, caro Antonio Conte, che in questi giorni celebriamo per i suoi numeri straordinari in Serie A e per i quarant’anni di carriera, è possibile che in Champions dobbiamo restare a guardare? Se il prossimo anno sarà ancora Champions, bisogna cambiare registro, perché guardare gli altri dal divano non è più accettabile".