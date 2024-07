Simeone alla Lazio? L’agente Anellucci: “Lo escludo per questo motivo”

vedi letture

A “1 Football Club - speciale calciomercato”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Claudio Anellucci, agente FIFA. Di seguito, un estratto dell’intervista.

PSG o Chelsea nel futuro di Osimhen?

“Do sempre un vantaggio ai parigini. Tuttavia, è chiaro che, se il Chelsea vuole provare a rientrare nell’élite del calcio inglese, deve provare a fare qualcosa di importante. Sono due società economicamente solide e che possono permettersi un colpo del genere. Chiaramente, conoscendo la necessità degli azzurri di vendere, è chiaro che gli acquirenti lavorino sul prezzo”.

Nel caso andasse al Chelsea, Lukaku rientrerebbe nell’operazione?

“Potrebbe non essere legata, ma rappresentare una chiave dell’operazione. Sarebbe una mossa intelligente che non escluderei”.

Cheddira si è messo in mostra in ritiro. Lo cederebbe o lo terrebbe come vice Lukaku?

“Credo sia un buon giocatore. È, però, un ruolo molto delicato, dove per fare la panchina al Napoli devi avere qualcosa in più. Non lo cederei a titolo definitivo, mi garantirei una recompra. Stare a Napoli, con una squadra che fa le coppe, può avere un senso. Quando hai solo il campionato, diventa difficile gestire più centravanti”.

Ci sono passi in avanti tra Napoli e Lazio per Simeone?

“Escluderei che vada alla Lazio. Dovrebbe esserci un effetto domino importante, con il Girona che aumenta l’offerta e le parti che accettano l’operazione. Baroni stima Castellanos, inoltre, potendo vantare anche Noslin nel ruolo”.