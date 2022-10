Simeone-Kvara, l'intermediario: "Bravo il Napoli a prendere due che fanno la differenza"

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” dè intervenuto Alessandro Moggi, intermediario nella trattativa

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” dè intervenuto Alessandro Moggi, intermediario nella trattativa che ha portato Giovanni Simeone dall'Hellas Verona al Napoli: "Nelle passate stagioni ha sempre fatto bene tranne forse in un periodo limitato a Cagliari. Potevamo farci una domanda simile anni fa su Luca Toni che è venuto su non proprio giovanissimo. Come ho raccontato anche in altre occasioni, Kvaratskhelia ho provato ad offrirlo in Italia già due anni fa, quest’anno il Napoli è stato bravo sia con lui che con Giovanni assicurandosi due calciatori che oggi oggettivamente stanno facendo la differenza. Non dimentichiamoci che le coppe si vincono anche con i giocatori che vengono considerati dei sostituti.

Se Simeone vale di più adesso? Senza dubbio. Gli attaccanti hanno questa oscillazione del proprio indice azionario in base ai gol. Se dovesse continuare come ci auguriamo, sarebbe un grande affare che ha fatto anche il Verona quest’anno. Allo stato attuale ci sono le condizioni che questa possa essere ritenuta un’operazione notevole.