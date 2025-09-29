Simona Ventura: "Vorrei Conte e Allegri insieme al Grande Fratello"

“Vorrei Conte e Allegri al Grande Fratello”. Simona Ventura, ospite di Pressing su Canale 5, ha parlato così in vista del ritorno del reality show sulle frequenze di Mediaset: “Massimiliano Allegri è stato uno dei miei primi servizi quando faceva il calciatore, e lo stesso vale più o meno per Antonio Conte. Mi piacerebbe averli entrambi, penso che si confronterebbero nella casa del GF in maniera molto figa”.

Nel corso del suo intervento, la conduttrice, che ha iniziato la sua carriera televisiva da giornalista sportiva, si è soffermata sull’avvio di stagione dei rossoneri, reduci dal successo sul Napoli: “Intanto giocano benissimo, le tre squadre in vetta alla classifica sono tutte guidate da grandi allenatori. L’esperienza e la bravura servono. Ma, sicuramente, vista la scorsa stagione, il Milan è partito alla grandissima. Ci voleva proprio Allegri alla guida di questa squadra”.