Sindaco Castel di Sangro: “Prezzi amichevoli? Li decide il Napoli, anche noi ci siamo meravigliati”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro: “I preparativi vanno bene per il ritiro del Napoli. Prezzo biglietti? Decisione della società, anche noi ci siamo meravigliati ma ci rendiamo conto della situazione. Quest’anno non siamo riusciti a raggiungere i 7400 posti. Tra partite e allenamenti credo che chiunque abbia la possibilità di vedere i giocatori. Serate particolari? Tutte le sere abbiamo un evento che si celebra in piazza, abbiamo montato un palco. Ci saranno ospiti tra giornalisti, speriamo giocatori, sicuramente l’allenatore e artisti”.