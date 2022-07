Sindaco Dimaro: "Dybala? ADL arriva stasera e porta sempre sorprese..."

Il sindaco di Dimaro, Andrea Lazzaroni, ha rilasciato un intervista per Radio Punto Nuovo

TuttoNapoli.net

Il sindaco di Dimaro, Andrea Lazzaroni, ha rilasciato un'intervista a Radio Punto Nuovo: “Dybala? Vedremo, il presidente De Laurentiis porta sempre sorprese. De Laurentiis dovrebbe arrivare questa sera. Avrà pochi giorni a disposizione per godersi la montagna. Conosce perfettamente questi posti perché gli altri anni si fermava tutti i giorni e non sarà altro una riproposta. L’Anaune Val di Non ce la metterà tutta per fare bella figura. Una squadra delle nostre valli che non potrà competere con il Napoli ma si impegnerà per dimostrare che qualcosa sanno fare anche loro. Farà parte sempre di questa festa del ritiro. Giusto che la prima amichevole sia con noi. Rinnovo? Ci sono tutti i presupposti per parlarne ma anche per verificare le possibilità di rinnovare. Non trovo mai qualcuno che si lamenti di qualcosa, a partire dalla squadra, passando per i tifosi, fino ai calciatori. Ci sono tutti i presupposti. Oggi l’Anaune perderà ma ci inventeremo un ritiro invernale dove faremo una gara di sci. Lì potremo vincere”.