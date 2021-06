Sindaco Frattamaggiore: "Insigne rinnoverà, non ne farà una questione di soldi. Vuole restare a Napoli"

Marco Antonio Del Prete, Sindaco di Frattamaggiore, è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni: “Rinnovo di Insigne? Assolutamente sì. Conosco molto bene Lorenzo e so bene che ci tiene moltissimo ai valori ed alle tradizioni, sicuramente non ne farà una questione di danaro. Sono fiducioso, Insigne resterà a Napoli. Il legame familiare non può mai essere spezzato e lo dimostra il fatto che continua a venire a Frattamaggiore e frequenta gli amici di sempre. Ogni volta che viene è una festa. Molti ragazzi vedono in Insigne il sogno che si realizza. Lui con fatica e sudore è riuscito ad arrivare in cima al mondo, agli Europei, a giocare in Nazionale. Lui ha un bellissimo ricordo di Frattamaggiore. E’ un figlio di Frattamaggiore. Il domicilio cambia poco”.