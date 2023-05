Sindaco Manfredi: “Il Maradona sarà il centro della festa. In vendita? Assolutamente no”

Il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi è intervenuto ai microfoni di Canale 21 a margine di un evento pubblico a Pianura

Festa scudetto? Si stanno facendo delle valutazioni, sicuramente il centro della festa sarà lo stadio Maradona, ma vogliamo garantire una partecipazione ampia anche tramite dei maxi-schermi che possono essere distribuiti in città e anche nell'area metropolitana. Adesso stiamo ancora nella fase iniziale ma si stanno facendo delle valutazioni per garantire la massima partecipazione possibile.

Stadio Maradona in vendita? Assolutamente no, abbiamo progetti importanti di ristrutturazione che effettueremo o con i fondi europei se verranno assegnati all'Italia oppure insieme alla società utilizzando altri strumenti finanziari. Sicuramente lo stadio rimarrà nelle mani della città. Dovremo fare in modo che possa avere un intervento strutturale molto importante per renderlo funzionale e moderno".