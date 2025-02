Sindaco Manfredi: “In caso di Scudetto mi batterò per avere pullman scoperto in città”

Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, ha rilasciato un’intervista a Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal. Una lunga chiacchierata con tanti temi trattati. Tra questi anche la possibilità di avere il pullman scoperto in città in casi di vittoria dello scudetto da parte del Napoli: “Scudetto? Avremo un pullman scoperto in città se dovesse arrivare. Lo chiederemo con grande forza, ma la gestione di questi eventi fa capo alla Prefettura. Mi batterò al massimo affinchè ci sia”.