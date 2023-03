Sindaco svela: "Lavori al Maradona in tempi record! Era condizione necessaria della Figc"

Intervenuto a Radio Marte il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha parlato dei lavori svolti al Maradona in vista dell'arrivo dell'Italia

Intervenuto a Radio Marte il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha parlato dei lavori svolti al Maradona in vista dell'arrivo dell'Italia: "Avevamo preso l'impegno con la Federazione per la realizzazione della nuova zona di accoglienza del “Maradona”, quindi per tutti gli ospiti che vengono dall'estero, perché questa era una delle condizioni poste dalla Federazione. Quindi con la Regione, con il Calcio Napoli di De Laurentiis e con la Federazione abbiamo fatto un grande sforzo per completare i lavori in tempi record. Anche questo è un segno della serietà del nostro lavoro.