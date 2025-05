Siparietto McTominay-Mazzocchi sul bus: “Ma voi come comunicate?”, la risposta epica

Scott McTominay, MVP della Serie A 2024-2025 dopo una stagione straordinaria e lo scudetto conquistato con il Napoli, è diventato un simbolo della squadra allenata campione d'Italia da Conte. Lo scozzese è ormai un idolo per i tutti i tifosi partenopei, che lo hanno soprannominato affettuosamente "McFratm", nomignolo coniato dal compagno di squadra Pasquale Mazzocchi. McTominay è stato anche protagonista in campo nella serata decisiva per lo Scudetto, segnando uno dei gol più importanti dell’anno.

Durante i festeggiamenti sul lungomare di Napoli, McTominay e Mazzocchi sono stati protagonisti di un divertente siparietto ai microfoni Rai. Alla domanda su come comunicassero, dato che il centrocampista non parla italiano, Mazzocchi ha risposto con una battuta che ha fatto sorridere tutti: "Noi gesticoliamo!". Un momento di grande complicità che ha mostrato l’affiatamento del gruppo e il clima speciale che si è creato attorno a questo trionfale Napoli.