Sissoko scettico su Youssouf: "Ha potenziale, ma non è ancora pronto per il Napoli"

Mohamed Sissoko, ex centrocampista della Juventus e non solo, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Youssouf accostato al Napoli ha un gran potenziale, è giovane, non so se è ancora pronto per giocare in una grande squadra come il Napoli. Osimhen? Quest'anno giocherà bene sicuramente. Sono convinto che segnerà tanto, è pronto per fare meglio dell'anno scorso, quando è stato bene fisicamente".