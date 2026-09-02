Cessione Gutierrez, Manna spiega: “Ecco perché l’abbiamo sacrificato”
La cessione di Miguel Gutierrez ha generato molte discussioni intorno all'ambiente Napoli. Il laterale spagnolo era ritenuto molto promettente e soprattutto costituiva un'alternativa valida sulla corsia sinistra, dove ora restano i soli Spinazzola e Olivera a seguito della sua cessione al Bayer Leverkusen, per circa 30 milioni di euro.
A chiarire i motivi dietro questa scelta è stato proprio Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, intervenuto ai microfoni di Sky Sport a margine del Gran Galà del Calcio: "Abbiamo sacrificato Gutierrez perché è stata un’operazione per noi economicamente vantaggiosa, che ci ha permesso di avere respiro rispetto ai parametri di cui parlavo. Non siamo riusciti a fare altro e avrei voluto poter fare qualcosa. Tuttavia, per privarci di un calciatore come Lang, che per noi ha giocato anche domenica, sarebbe dovuto partire alle nostre condizioni, come dicevamo noi. A quel punto avremmo fatto altre scelte e valutato insieme all’allenatore. Arriviamo così a dicembre. Speriamo di rimanere ben saldi in tutte e tre le competizioni e poi valuteremo quelle che saranno le prospettive future".
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