Cessione Gutierrez, Manna spiega: “Ecco perché l’abbiamo sacrificato”

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Il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna chiarisce il motivo dietro la cessione di Miguel Gutierrez al Bayer Leverkusen

La cessione di Miguel Gutierrez ha generato molte discussioni intorno all'ambiente Napoli. Il laterale spagnolo era ritenuto molto promettente e soprattutto costituiva un'alternativa valida sulla corsia sinistra, dove ora restano i soli Spinazzola e Olivera a seguito della sua cessione al Bayer Leverkusen, per circa 30 milioni di euro.

A chiarire i motivi dietro questa scelta è stato proprio Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, intervenuto ai microfoni di Sky Sport a margine del Gran Galà del Calcio: "Abbiamo sacrificato Gutierrez perché è stata un’operazione per noi economicamente vantaggiosa, che ci ha permesso di avere respiro rispetto ai parametri di cui parlavo. Non siamo riusciti a fare altro e avrei voluto poter fare qualcosa. Tuttavia, per privarci di un calciatore come Lang, che per noi ha giocato anche domenica, sarebbe dovuto partire alle nostre condizioni, come dicevamo noi. A quel punto avremmo fatto altre scelte e valutato insieme all’allenatore. Arriviamo così a dicembre. Speriamo di rimanere ben saldi in tutte e tre le competizioni e poi valuteremo quelle che saranno le prospettive future".