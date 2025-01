Sky, Bergomi: “Anguissa sta dominando il campionato. Inter costretta a ruotare…”

Nel corso di 'Sky Calcio Club', l'ex difensore nerazzurro Beppe Bergomi ha parlato della lotta scudetto: "L’Inter se vuole lottare fino alla fine col Napoli e fare bene nelle altre competizioni deve ruotare e sperare anche nei gol degli attaccanti di riserva che stanno mancando. Lui sta cambiando tanto, ma deve farlo. Il Napoli giocando solo quelle può cambiare solo dal 70’ in poi. Centrocampo più forte? Hanno due centrocampi diversi, l’Inter ne ha tre forti, magari possono aver difficoltà in altre partite. Se controlla va bene, ma può soffrire quando deve difendere e serve fisicità. Il Napoli ha Anguissa che sta dominando il campionato, McTominay è forte e Lobo è quello di rendimento. Sono diversi, per ora la fisicità del Napoli fa la differenza”.

