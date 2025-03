Sky, Bergomi: “Napoli forte e rosa lunga. Non vedo eccezionalità di cui parla Conte”

Nel corso di 'Sky Calcio Club', è intervenuto l'ex difensore dell'Inter Beppe Bergomi: "Fa bene a dirlo, ma io non vedo l’eccezionalità di cui parla Conte. La squadra è forte, ben costruita e ben allenata.

Quando prendi Lukaku per fisicità in Italia è garanzia, McTominay ha fisicità e inserimento, Buongiorno è forte e gli altri sanno già come si vince. La rosa si è allungata ma li ha sempre avuti i giocatori. Lui ti dà subito impronta. Per me non è una sorpresa, per me il Napoli è forte e Conte in poco tempo incide ma i giocatori ci sono. Vedi ora anche Billing o Gilmour. Diamo sempre i meriti ad Antonio? Sì, diamoli, ma pure Okafor per 20 minuti sono buoni quei minuti”.