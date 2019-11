Sky, Bucciantini incredulo: "Che mossa è andare in tribunale ora che ci sono gare decisive?"

Marco Bucciantini, giornalista Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: "Se vuoi rivendicare e ottenere le tue ragioni, questa vicenda non la riesci a superare. Bisogna ritrovare il gruppo, è questa la priorità. Se si prende la via delle carte bollate, dei tribunali, vuol dire che ognuno va a confrontare le proprie ragioni per vincere. Vado al paradosso. Tutto questo nasce per un paio di partite sfortunate, giocate meglio di quanto diceva il risultato. Ma davanti c'è la Champions, in cui il Napoli sta facendo bene. Adesso che arrivano partite decisive, che valgono l'intera stagione sia in campionato che in Champions League, vai con gli avvocati? E' la cosa più incoerente che abbia visto, per tutto quello di cui stiamo discutendo".