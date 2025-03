Sky, Bucciantini: “Visti Gilmour, Billing e Raspa? Conte ha anche rosa lunga…”

Nel corso di ‘Sky Calcio Club’, è intervenuto il giornalista Marco Bucciantini: "La rosa si è allungata. Arrivano i gol di Raspadori, c’è Billing ora con un gol fondamentale, sta giocando Gilmour ed ha dato anche un altro stile. Dopo la gara con l’Inter cambia il racconto, Conte non aveva mai detto che se vogliamo possiamo vincere. E’ li che cambia la sua faccia, la serenità, tutto da quel gol di Billing".

