Mpasinkatu: “Napoli in difficoltà. All’estero non credono che sia campione d’Italia!”

Malu Mpasinkatu, dirigente sportivo, ai microfoni di Sportitalia ha analizzato il momento del Napoli, fresco di eliminazione dalla Coppa Italia: "A volte non si possono usare sempre alibi, le grandi squadre sanno anche sopperire ai momenti di difficoltà. Anche col Genoa il Napoli ha fatto fatica, ha vinto all’ultimo minuto.

In questo momento è una squadra in difficoltà: è palese e bisogna capire il motivo. In Champions se dicevi a qualcuno all'estero che il Napoli è la squadra campione d'Italia, uno non ci credeva. Come fai a non vincere col Copenaghen in superiorità numerica? All'estero i giudizi sono meno diplomatici rispetto all'Italia. Certo gli infortuni, i titolarissimi sono mancati, ma tutti durante l'anno hanno degli infortuni".