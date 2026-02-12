Viviano: “Conte fa il lavaggio del cervello a tutti! Colpa di società o medici…”
Emiliano Viviano, ex portiere e attuale opinionista televisivo, al podcast Arena Sportium ha espresso alcune considerazioni sull’operato di Antonio Conte e sulla sua comunicazione: “E’ un lavaggio del cervello mediatico terribile. Tutti i tifosi del Napoli sono ancora pro Conte perchè lui è un grande. Qualsiasi altro allenatore l’avremmo criticato sulla preparazione fisica e gli acquisti sul mercato.
In questo caso invece lui è un grandissimo perchè ha fatto venire Lukaku, ha fatto diventare McTominay il giocatore che è attualmente… Tutti gli altri invece li ha presi la società e non capisce un c*zzo. Si rompono i giocatori ed è colpa dei medici. Ho sentito anche questo a Napoli. C’è gente nelle trasmissioni che sa che il problema sono i dottori del Napoli”.
