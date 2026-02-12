De Zerbi-Napoli? Criscitiello: “Dopo Conte sarebbe un errore! Deve tornare in Premier”

E’ terminata l’avventura di Roberto De Zerbi sulla panchina dell’Olympique Marsiglia. Il club francese ha deciso di separarsi dal tecnico bresciano dopo la netta sconfitta nell’ultimo big match di Ligue 1 contro il Paris Saint-Germain e la dolorosa eliminazione dalla Champions League, maturata dopo il ko contro il Bruges. Sul tema si è espresso il direttore Michele Criscitiello ai microfoni di Sportitalia: “Se prendi uno come De Zerbi, devi saperlo gestire e devi sapere chi hai di fronte. Per me è una società da zero a zero che non arrivava da anni in Champions. Grande piazza, grandi tifosi ma società debole perché chi conosce Benatia sa che non può fare il direttore sportivo. Arrogante e presuntuoso, prende a pesci in faccia i procuratori.

Non parlo della persona ma del professionista. Benatia e Longoria non possono gestire De Zerbi. Hanno preso De Zerbi che erano ottavi in Ligue 1 e lui li ha fatti arrivare terzi. L'ho detto in privato a lui e ora lo dico in pubblico: per me è un cretino perché non doveva andare a Marsiglia. Aveva le squadre di Premier League che lo volevano ma ha sbagliato la valutazione. De Zerbi deve andare in una piazza come Manchester United, Liverpool o City per il dopo Guardiola. Ora non deve fare l'errore di andare a Napoli. In Italia le altre grandi panchine sono occupate ma a Napoli dopo Conte non ci andrei”.