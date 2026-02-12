Podcast Conte-Napoli, Mattioli sicuro: “E’ già finita! Sostituto? Faccio un nome”

Dopo l’eliminazione in Coppa Italia Antonio Conte è sembrato ancora una volta nervoso e ha tirato in ballo la rosa del Napoli. Ma a fine stagione il matrimonio tra il club azzurro e il tecnico leccese continuerà?

Ecco come la pensa il giornalista Mario Mattioli ai microfoni di Tmw Radio: "Credo che l'avventura di Conte sia già terminata fondamentalmente. Lo si deduce dall'atteggiamento di ADL, e da quello di Conte e di alcuni giocatori. Credo che nella stagione entrante ci sarà anche un ricambio di uomini importante, oltre all'allenatore. Molti giocatori hanno fatto il loro tempo a Napoli. Sono stati anni difficili psicologicamente, ne escono fuori usurati, quindi a fine stagione vedo un ricambio sensibile. Il sostituto? Vedo De Zerbi".