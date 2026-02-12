Podcast Conte-Napoli, Brambati: “Vista l'annata me lo terrei stretto! Ho una sensazione…”

Dopo l’eliminazione in Coppa Italia Antonio Conte è sembrato ancora una volta nervoso e ha tirato in ballo la rosa del Napoli. Ma a fine stagione il matrimonio tra il club azzurro e il tecnico leccese continuerà?

Ecco come la pensa l’ex calciatore e agente Fifa Massimo Brambati ai microfoni di Tmw Radio: "Non lo so. La mia sensazione è che la valutazione va fatta in uno spazio temporale che comprenda anche quello che ha fatto lo scorso anno, non solo quello che ha fatto quest'anno. Penso che possa decidere di rimanere, però non lo so. Bisogna essere sinceri e dire che il mercato è stato sbagliato, almeno su tre giocatori costati in totale 90 mln. Non hai mai avuto Lukaku e Hojlund non è Lukaku. Ha un modo di giocare diverso. Credo faranno valutazioni insieme al ds e alla proprietà. Entrare tra le prime tre non è riduttivo, perché la storia dice qualcosa di diverso. Credo che per il Napoli arrivare terzo o quarto sia già un obiettivo importante, e vista l'annata me lo terrei stretto. Sei stato 3 mesi senza giocatori importanti, in tutti i reparti".