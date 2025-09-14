Sky, Condò: "God bless Manchester United: dopo McTominay, un Hojlund splendido!"

Il giornalista Paolo Condò, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha commentato nell'immediato post-partita il match tra Fiorentina e Napoli, vinto dai campioni d'Italia con il risultato di 3-1. Di seguito le sue parole: "Il titolo di questa sera è 'Manchester by the sea', che è un bellissimo film. E lo dedichiamo al Manchester United: God Bless Manchester United. Non esiste un grande club al mondo capace di bruciare giocatori come lo United negli ultimi 10-12 anni. Oggi abbiamo visto un Hojlund splendido, McTominay lo scorso anno è stato l'uomo Scudetto, lo stesso de Gea è vero che ha subito tre gol ma ha fatto tante parate. Un club fornitore per il nostro campionato e non dobbiamo smettere di ringraziarlo".

Nel finale Fiorentina in crescita e Napoli col piede sul freno. Condò si esprime così: "La partita è cambiata nel momento in cui sono stati fatti i cambi: la Fiorentina è un po' salita e Quelli che sono subentrati hanno giocato nettamente meglio rispetto a chi ha cominciato. E il Napoli vinceva già 3-0, quindi ci sta che poi abbia frenato un po'".