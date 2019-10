Sky, Di Canio: "Il Napoli concede troppo. Gli azzurri hanno grossi problemi nel costruire la manovra da dietro"

Paolo Di Canio, ex giocatore del Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Calcio Club riguardanti il club azzurro: "Non parlerei di sfortuna, Il Napoli ha cambiato qualcosa in termini di gioco. E' una squadra che concede. Tutti pensavamo che avessero preso Manolas per essere più aggressivi, per essere più alti e comporre una coppia di altissimo livello con Koulibaly. Il greco è un istintivo, Koulibaly non è ancora quello degli scorsi anni ma il Napoli ha dei grossi problemi in uscita palla. Allan non è un regista, non ha intuizione e qualità, Fabian perde tanti palloni ed è lento nelle scelte. Le squadre piccole vanno al San Paolo avendo rispetto ma non paura".