Sky, Di Marzio: "Napoli ha preso i giocatori che mancavano, ora è più completo"

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto mercato Sky, ha fatto un bilancio sul Napoli dopo le prime quattro partite di campionato e la vittoria col Liverpool in Champions League: "Il Napoli è più completo, ha tutte le caratteristiche che servono ad Ancelotti. All'attacco mancava un giocatore di peso ed è arrivato Llorente, mancava un giocatore di gamba ed è arrivato Lozano. In mediana è stato preso Elmas, più forte sia di Diawara che di Rog, ha qualcosa che vedi di sopraffino. Ha un esterno in più come Di Lorenzo che ha delle caratteristiche particolari, è bravo in entrambe le fasi. Va però perfezionata la difesa. Ancelotti dovrà lavorare sull'affiatamento tra Koulibaly e Manolas. Anche contro il Liverpool non c'è stata perfezione, vorrei capire se i due siano compatibili o meno. E' andato via un giocatore di reparto come Albiol ed è stato sostituito uno più simile a Koulibaly, che gioca sull'uomo e non guida la difesa. Qualora non dovesse trovarsi al meglio, si potrebbe davvero puntare allo scudetto".