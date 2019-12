Sky, Gentile: "Ancelotti ha sbagliato il mercato col club, manca un regista..."

Riccardo Gentile, giornalista Sky, si è soffermato sul centrocampo azzurro nel suo intervento ai microfoni dell'emittente satellitare: "Gattuso ha fatto capire che il suo sistema di gioco preferito è il 4-3-3. Ma a questa squadra di gran qualità manca un regista. Allan è imprescindibile per le sue doti di recuperatore di palloni, ma non è l'ideale per fare quel lavoro di costruzione. Io credo che Ancelotti abbia in qualche modo sentito la mancanza di un giocatore capace di fare regia in mezzo al campo, anche se ha sbagliato anche lui perché ha fatto il mercato col club".