Sky, Ghoulam: “Inter a due facce Champions-Serie A, c’è una spiegazione tattica”

Faouzi Ghoulam, ex terzino del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita di Inter-Feyenoord: "Inter a due facce Champions-Campionato? Sono due squadre diverse perchè gli avversari cambiano. In Italia ha possesso, deve giocare, gli altri ti aspettano mentre in Champions le altre giocano, sono aperte e si preoccupa più di difendere e poi ha spazi. In Italia invece deve vincere, deve fare gioco, sono gli avversari ad attendere e non può avere la gestione che ha in Champions. Cambiano gli avversari”.

