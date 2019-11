Sky, il vice-direttore Marani: "Perché siamo arrivati fin qui? Sbagliano anche ADL e Ancelotti"

Matteo Marani, vice-direttore Sky Sport, ha analizzato la questione dell'ammutinamento del Napoli e delle conseguenze ai microfoni dell'emittente satellitare: "Il Napoli prenderà il provvedimento e i calciatori pagheranno una multa. Ma la domanda vera è: perché siamo arrivati fin qui? Serviva davvero questa prova di forza? Io avevo apprezzato molto l'intervento di De Laurentiis quando ha sostenuto l'allenatore, invece stavolta l'ha indebolito chiaramente. E' legittimo che un club prenda le sue decisioni, ma è surreale che un allenatore dica che non la condivide. In questo caso Ancelotti è stato indebolito dalla decisione di De Laurentiis. L'arrivo del figlio del presidente ha creato ulteriore tensione. In certi momenti non bisogna riprodurre tempeste, bisogna restare bassi per trovare un altro tipo di clima. Perché costruire una situazione del genere?".